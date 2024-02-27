Метеорологи сообщили о первой в 2024 году магнитной буре

Вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре класса G1 на Земле, сообщает центр погоды “Фобос”.

Как пояснили метеорологи, бурю спровоцировали три мощных вспышки на Солнце, и часть солнечного вещества, вопреки ожиданиям, зацепила Землю. Буре присудили класс G1, что значит “слабая”.«

"Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь, исходя из этого можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится", – говорится в сообщении.

В центре погоды “Фобос” отметили, что это первая магнитная буря с начала 2024 года.

Радио Sputnik рассказало о воздействии магнитных бурь на организм человека.

Взято отсюда.