Исследование, проведенное специалистами Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), показало, что эмпатия (умение распознавать эмоции и чувства другого человека, понимать его внутреннее состояние) помогает подросткам и молодым людям повышать свой авторитет среди сверстников. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

«Результаты исследования показали, что высокие показатели эмпатии и просоциальных ценностей сокращают риски попадания молодых людей в категорию сверстников, которые в их среде считаются неавторитетными. Это обусловлено тем, что старшеклассники и студенты предпочитают сверстников с высоким уровнем эмпатии, что подчеркивает важность этого качества для здоровых межличностных отношений и социального успеха», – объяснила «Газете.Ru» заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Крушельницкая.

Ученые провели опрос, в котором провели участие около 400 человек в возрасте от 16 до 19 лет. Опрос показал, что эмпатия, как способность поставить себя на место другого человека и понять его чувства, была больше развита у молодых людей, у которых отмечалась «глубокая осмысленность собственной жизни, высокая ценность принятия других людей, чуткости, хорошего воспитания и совершения альтруистических поступков».

Учитывая эмпатические способности и ценности принятия других, дети с высшими показателями эмпатии и просоциальными ценностями менее вероятно оказавались в низкостатусной группе сверстников. Старшеклассники и студенты предпочитают сверстников с высоким уровнем эмпатии, что подчеркивает ее важность для здоровых межличностных отношений и социального успеха.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки тренинговых программ развития эмпатии у школьников и студентов.

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