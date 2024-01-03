Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Вооруженных сил Украины, унесшие жизни 25 человек, по Белгороду. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

«Украина действует, осуществляя легитимную оборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН», — заявили во внешнеполитическом министерстве.

По оценке французского МИД, Украина в настоящее время является атакуемым государством, которое осуществляет свою законную оборону.

На запрос агентства об использовании ВСУ запрещенных кассетных снарядов при нанесении ударов на Белгород, там не ответили.

После крупной атаки 30 декабря, в результате которой не стало 25 мирных граждан, Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию Белгородской области. Второй массированный обстрел произошел 2 января — одна жертва, 11 пострадавших. В городе продолжают находить неразорвавшиеся снаряды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ОБСЕ отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду.

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