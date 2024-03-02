Правительство ФРГ серьезно относится к словам президента России Владимира Путина. Об этом на брифинге немецкого кабинета министров заявила представитель МИД Германии, сообщает РИА Новости.

«Федеральное правительство принимает к сведению заявления президента России и очень серьезно относится ко всем его высказываниям», — сказала она журналистам, отвечая на вопрос о недавнем выступлении главы российского государства.

29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у Российской Федерации есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом.

Он также подчеркнул, что последствия для возможных интервентов в Россию будут намного трагичнее, нежели в прошлом.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Запад оказать давление на Путина на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

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