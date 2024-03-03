Мексика не намерена выдавать Эквадору бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа. Об этом глава МИД Мексики Алисия Барсена рассказала в интервью радиостанции Radio Fórmula.

«Этого не может быть, потому что это нарушило бы дипломатический иммунитет нашего посольства. Мы анализируем просьбу о предоставлении убежища бывшему вице-президенту [Эквадора Хорхе Гласу]», — поделилась Барсена.

Она добавила, что Мексика всегда была гостеприимной по отношению к тем, кто спасается от политических преследований.

До этого бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас Эспинель, обвиняемый по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах, обратился к мексиканским властям за политическим убежищем.

В случае, если Хорхе Глас официально оформит просьбу о политическом убежище, правительство Мексики «тщательно проанализирует ее и соберет необходимую информацию для принятия соответствующих мер» в соответствии с международными договорами, сторонами которых являются Мексика и Эквадор.

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