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МИД потребовал от европейских послов ответа об их деятельности в России

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МИД потребовал от европейских послов ответа об их деятельности в России

Москва ждет объяснения от европейских послов, зачем они находятся в России, если отказываются встречаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.«”Мы ждем ответа от них на вопросы, что же они тогда делают в нашей стране. Пусть расскажут. И в чем они видят свои функции и как они будут выстраивать работу”, – цитирует ее РИА Новости.

Захарова напомнила, что эти же послы посещали недавно прошедшие похороны Алексея Навального*, а до этого приезжали на его суды.«”Какая может быть поддержка в суде гражданину другой страны, если речь не идет о вовлеченности этих иностранцев в его судьбу?” – возмутилась дипломат.

Ранее Лавров сообщил, что пригласил послов стран Евросоюза для разговора перед выборами президента России, однако дипломаты отказались явиться.

Радио Sputnik писало, как на отказ послов от встречи с главой российского МИД Лавровым отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Диалоги с Генри Сардаряном”Игнор” послов и ответ Германии4 марта, 17:04

Взято отсюда.

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