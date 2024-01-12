МИД призвал международные структуры дать оценку поджогу двери Татаренкова

Москва призывает международные структуры дать оценку ситуации с поджогом двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«”Попытки оказания психологического давления на журналистов, воспрепятствования их деятельности противоречат не только российскому законодательству, но и общепризнанным принципам и нормам международного права. Мы призываем профильные международные структуры дать этому соответствующую оценку”, – цитирует Захарову РИА Новости.

По ее словам, это преступление “носит не просто криминальный характер, но и укладывается в русло практикуемых киевским режимом и вербуемыми им агентами террористических методов”.«”Виновные понесут справедливое и неотвратимое наказание”, – заверила дипломат.

Поджог был осуществлен в понедельник, 8 января. Во вторник утром в МВД сообщили о задержании подозреваемых.

Ведомство опубликовало видео, на котором задержанные признаются, что совершили преступление по указанию неизвестного, в переписке пообещавшего им деньги.

Ранее радио Sputnik писало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поджога.

Взято отсюда.