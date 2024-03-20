Россия расценивает слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что выборы российского президента не были честными, как попытку вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем выступлении, трансляция которого ведется на сайте ведомства.

«Комментарий генсекретаря НАТО о том, что якобы выборы в России, как он сказал, не были свободными и честными, рассматриваем как попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказала Захарова.

Столтенберг во время пресс-конференции по итогам визита в Грузию заявил, что президентские выборы в России «явно не были ни свободными, ни честными». По его словам, Москва в своей политике преследует «имперские амбиции».

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности выборов в РФ, назвала Владимира Путина российским лидером.

Ранее США заблокировали заявление G7 с осуждением российских выборов.

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