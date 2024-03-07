реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МИД РФ вызвал американского посла

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МИД РФ вызвал американского посла

Посол США в РФ Линн Трейси вызвана в российский МИД, ей вручена нота с требованием прекратить содействие признанным нежелательными американским некоммерческим организациям (НКО), сообщили в ведомстве. «

"Седьмого марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л.Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования"), реализующих при поддержке Посольства программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что главе дипмиссии США вручена нота с требованием прекратить любое содействие трем признанным нежелательными в России американским НКО.

МИД РФ подчеркнул, что продолжение содействия указанным организациям будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

Также российское ведомство призвало американскую сторону удалить с официального сайта дипмиссии и из социальных сетей перечень осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, которые, как отметили в МИД, ориентированы “на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей”.

Министерство заявило Трейси, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников американского посольства.

Накануне радио Sputnik сообщило, что МИД РФ потребовал от европейских послов ответа об их деятельности в России.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

Фейки о выборах, судьба двух заводов и 11-летняя чемпионка.  Что произошло в Алтайском крае 7 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Узнать больше

Стало известно, сколько незаконных свалок существует в Алтайском крае

В Алтайском крае по данным от Россельхознадзора найдено 18 несанкционированных…

Узнать больше

Алтайские эксперты рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

Букет. Цветы. Роза Фото: pixabay.com Специалисты рассказали, какие болезни могут…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp