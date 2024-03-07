МИД РФ вызвал американского посла

Посол США в РФ Линн Трейси вызвана в российский МИД, ей вручена нота с требованием прекратить содействие признанным нежелательными американским некоммерческим организациям (НКО), сообщили в ведомстве. «

"Седьмого марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л.Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования"), реализующих при поддержке Посольства программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что главе дипмиссии США вручена нота с требованием прекратить любое содействие трем признанным нежелательными в России американским НКО.

МИД РФ подчеркнул, что продолжение содействия указанным организациям будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

Также российское ведомство призвало американскую сторону удалить с официального сайта дипмиссии и из социальных сетей перечень осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, которые, как отметили в МИД, ориентированы “на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей”.

Министерство заявило Трейси, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников американского посольства.

Накануне радио Sputnik сообщило, что МИД РФ потребовал от европейских послов ответа об их деятельности в России.

Взято отсюда.