реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

МИД РФ вызвал посла Швейцарии и уведомил об ответе при конфискации активов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МИД РФ вызвал посла Швейцарии и уведомил об ответе при конфискации активов

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

Вызванной в МИД России послу Швейцарии заявлен протест в связи с решением парламента конфедерации по поводу механизма конфискации активов РФ, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что конфискация Швейцарией активов России сделает неизбежными ответные меры со стороны Москвы.«

"Акцентировано, что российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета. Подчеркнуто, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного "репарационного механизма" будет являться ничем иным, как воровством на государственном уровне", – говорится в комментарии на сайте МИД.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в России утвердили условия и сроки обмена замороженными активами.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Сильный ветер и снег с дождем: Алтайский край 13 марта накроет непогода

Сильный ветер и снег с дождем: Алтайский край 13…

В регионе порывы ветра будут достигать 22 м/с В Алтайском…

В барнаульском парке «Центральный» закрывают каток

В барнаульском парке «Центральный» закрывают каток

Сегодня, 12 марта, в барнаульском парке «Центральный» закрывают ледовый каток.…

Сельское хозяйство в Алтайском крае серьезно просело по деньгам

Сельское хозяйство в Алтайском крае серьезно просело по деньгам

Алтайкрайстат обнародовал данные по финансовым результатам деятельности крупных и средних…

В Алтайском крае смогут собирать деньги с туристов не только в Белокурихе

В Алтайском крае смогут собирать деньги с туристов не…

В Госдуме работают над федеральным законом по введению туристического сбора,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp