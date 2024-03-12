МИД РФ вызвал посла Швейцарии и уведомил об ответе при конфискации активов

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве

Вызванной в МИД России послу Швейцарии заявлен протест в связи с решением парламента конфедерации по поводу механизма конфискации активов РФ, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что конфискация Швейцарией активов России сделает неизбежными ответные меры со стороны Москвы.«

"Акцентировано, что российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета. Подчеркнуто, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного "репарационного механизма" будет являться ничем иным, как воровством на государственном уровне", – говорится в комментарии на сайте МИД.

Накануне радио Sputnik сообщило, что в России утвердили условия и сроки обмена замороженными активами.

Взято отсюда.