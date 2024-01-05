Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МИД России объяснил прекращение контактов с США по кибератакам

Подписывайся на ГОРНЯК22!

МИД РФ: контакты по кибератакам стали заложниками русофобской политики США

МИД России объяснил прекращение контактов с США по кибератакам

Контакты с США по реагированию на кибератаки стали заложниками русофобской политики Вашингтона. Причину прекращения диалога объяснил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности и директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) Министерства иностранных дел (МИД) России Артур Люкманов, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, уже тогда Вашингтону стало невыгодно поддерживать с нами контакты в интересах совместного пресечения вредоносной деятельности в цифровом пространстве», — сказал он.

Люкманов подчеркнул, что американские власти увидели больше выгоды в распространении бездоказательных обвинений России и «иных неугодных режимов» в кибератаках.

Ранее Пентагон в своей киберстратегии заявил, что США считают Россию острой угрозой в киберпространстве, отмечая, что страна собирается проводить новые кибератаки против Вашингтона, а также его союзников. В американском оборонном ведомстве добавили, что Россия якобы наращивает свои возможности в шпионаже, влиянии, а также проведении атак.

Взято
отсюда

читать новости сегодня , новости онлайн

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо из-за провокации КНДР

05.01.2024

 Новости

МИД России объяснил прекращение контактов с США по кибератакам

05.01.2024

 Новости

Губернатор назвал число раненых после обстрелов Белгородской области

05.01.2024

 Новости

В Азии заявили об уничтожении Россией лучшего вооружения НАТО на Украине

05.01.2024

 Новости

«Кем мне воевать?» Залужный выступил с эмоциональной речью в Раде и предложил депутатам самим идти на фронт

05.01.2024

 Здоровье

День 680-й. Самое важное к утру 5 января

05.01.2024

 Здоровье

Умер известный алтайский камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Бизнес

Чем и почем торгуют на барнаульском Новом рынке, пока его не снесли, — репортаж NGS22.RU с картонки на морозе

05.01.2024

 Новости Рубцовск

В Рубцовске открылась единственная в городе горка

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix