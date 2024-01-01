МИД России отреагировал на обстрел ВСУ Донецка в новогоднюю ночь

Все причастные к террористической атаке на Донецк в новогоднюю ночь понесут наказание, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В новогоднюю ночь центр Донецка подвергся массированной атаке, организованной украинскими войсками. По данным СЦЦК, по городу было выпущено 15 ракет из РСЗО.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о четырех погибших и 13 раненых.«”Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание”, – говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В связи с обстрелом города Москва призывает международные структуры дать жесткую оценку совершаемым Киевом преступлениям, добавили дипломаты.«

"Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления… Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий", – подчеркивается в заявлении.

В МИД также отметили, что на Западе должны понимать: спонсируемый преступный режим рано или поздно обратит оружие НАТО против самого альянса.

Радио Sputnik сообщило, что выпущенный украинскими войсками снаряд попал в жилой дом под Белгородом.

Взято отсюда.