Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МИД России отреагировал на обстрел ВСУ Донецка в новогоднюю ночь

Подписывайся на ГОРНЯК22!

МИД России отреагировал на обстрел ВСУ Донецка в новогоднюю ночь

Все причастные к террористической атаке на Донецк в новогоднюю ночь понесут наказание, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В новогоднюю ночь центр Донецка подвергся массированной атаке, организованной украинскими войсками. По данным СЦЦК, по городу было выпущено 15 ракет из РСЗО.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о четырех погибших и 13 раненых.«”Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание”, – говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В связи с обстрелом города Москва призывает международные структуры дать жесткую оценку совершаемым Киевом преступлениям, добавили дипломаты.«

"Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления… Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий", – подчеркивается в заявлении.

В МИД также отметили, что на Западе должны понимать: спонсируемый преступный режим рано или поздно обратит оружие НАТО против самого альянса.

Радио Sputnik сообщило, что выпущенный украинскими войсками снаряд попал в жилой дом под Белгородом.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Путин перечислил приоритеты председательства России в БРИКС

01.01.2024

 Новости

В Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности

01.01.2024

 Новости

Брянский губернатор сообщил о предотвращенной атаке на регион дрона ВСУ

01.01.2024

 Новости

В Находке рассказали о “почти незаметном” цунами со стороны Японии

01.01.2024

 Новости

Угроза цунами объявлена в Хабаровском крае после землетрясений в Японии

01.01.2024

 Новости

Три претендента на участие в президентских выборах подали документы в ЦИК

01.01.2024

 Новости

Обнародована концепция председательства России в СНГ в 2024 году

01.01.2024

 Новости

На Западе ищут способ завершить конфликт на Украине, заявил Путин

01.01.2024

 Новости

Путин назвал терактом массированный обстрел ВСУ Белгорода

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix