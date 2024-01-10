МИД России вызвал посла Молдавии

МИД России заявил решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию из-за недружественных действий Кишинева, сообщили в ведомстве. «

"Десятого января в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД отметил, что под недружественными действиями молдавской стороны понимаются факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, которые идут вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов. Кроме того, подчеркивается, что участились случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, и необоснованные отказы в пересечении границы.«”Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера”, – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что Москва довела до посла Молдавии решение о закрытии въезда в Россию некоторым официальным лицам республики в ответ на действия молдавского руководства.

Радио Sputnik ранее писало, что МИД РФ вызвал посла Финляндии из-за оборонного соглашения с США.

Взято отсюда.