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Мигранты в РФ будут уведомлять МВД о трудоустройстве с помощью новой формы

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Мигранты в РФ будут уведомлять МВД о трудоустройстве с помощью новой формы

МВД РФ утвердило форму уведомления, которую с 7 января необходимо будет заполнять всем иностранным гражданам и лицам без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России.«”Порядком установлено, что уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент”, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уведомление можно направить в территориальный орган МВД как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа через “Единый портал государственных и муниципальных услуг”. К документу необходимо приложить копию трудового или гражданско-правового договора, либо сообщить сведения о гражданско-правовом договоре, если оно было заключено в устной форме, пояснили в ведомстве.

После предоставления уведомления, уполномоченное должностное лицо вносит сведения в информационную систему МВД России, предназначенную для оказания государственных услуг, в течение трех рабочих дней с даты поступления.

Приказ вступит в силу с 7 января.

Радио Sputnik ранее писало, что в Госдуму внесен законопроект о запрете мигрантам работать в школах и такси. Беседы с БрэнсонКакие мигранты нужны России?16 декабря 2023, 13:33

Взято отсюда.

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