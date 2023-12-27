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Миллер: Россию полностью газифицируют к 2030 году

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Миллер: Россию полностью газифицируют к 2030 году

Задача по полной технически возможной газификации в России будет выполнена к 2030 году, заявил глава “Газпрома” Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.«

"В 2023 году, могу сказать, что газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2900 километров магистральных газопроводов. Поэтому ваша задача, которая поставлена, по достижению стопроцентной газификации в Российской Федерации к 2030 году будет абсолютно точно выполнена", – сказал Миллер.

По словам главы “Газпрома”, уровень газификации по России к началу 2024 года уже составит 89 процентов из ста технически возможной сетевой газификации.

Радио Sputnik сообщало, что ЯНАО выполнил план социальной газификации.

Взято отсюда.

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