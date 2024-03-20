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Минэкологии Подмосковья образовало новый заказник в Лотошино

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Минэкологии Подмосковья образовало новый заказник в Лотошино

В городском округе Лотошино на площади 4,6 тысячи гектара образована особо охраняемая природная территория – государственный природный заказник “Малая Лобца”, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.«”Здесь зафиксированы места обитания видов, занесенных в Красную книгу Московской области – девять видов фауны, 13 видов грибов, лишайников, и растений” – приводятся на сайте ведомства слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Из редких птиц и животных, обитающих в заказнике, – малый подорлик, обыкновенная гадюка, белый аист, черный коршун, серый журавль, бурый медведь, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

В среду днем радио Sputnik писало, что в Ленинградском зоопарке скончалась самка снежного барса.

Взято отсюда.

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