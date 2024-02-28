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Минфин РФ анонсировал запуск обмена замороженными активами

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Минфин РФ анонсировал запуск обмена замороженными активами

Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России заработает в течение нескольких недель, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.«

"Механизм (обмена замороженными активами, – ред.) нацелен на российских инвесторов, три миллионов человек, у которых размер инвестиций не превышает 100 тысяч рублей, и которые оказались заморожены в иностранных ценных бумагах… Мы ожидаем, что все юридические тонкости будут одобрены… и решение будет принято", — цитирует его РИА Новости.

Механизм должен начать работу через несколько недель, и он будет действовать в течение полугода, уточнил Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению “Пути развития в новом мире”.

Радио Sputnik сообщало, какие риски могут возникнуть из-за действий с замороженными активами РФ.

Взято отсюда.

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