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Минфин США ввел санкции против крупнейшего в России девелопера ПИК

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Минфин США ввел санкции против крупнейшего в России девелопера ПИК

Санкции 23 февраля распространились на крупнейшего в России девелопера «Первая ипотечная компания» (ПИК). Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) минфина США.

Как передает агентство ТАСС, в пресс-службе ПИК объявили, что антироссийские санкции не скажутся на работе компании, поскольку ее бизнес находится в России, а проектное финансирование предоставляется российскими банками.

В ПИК подчеркнули, что компания вертикально интегрирована, а используемые ей технологические платформы и решения являются частной собственностью.

До этого на сайте министерства финансов США сообщалось, что санкции против «Совкомфлота» затронули 14 нефтетанкеров.

Газета The Washington Post писала, что новый пакет из более чем 500 санкций, введенных Соединенными Штатами, вряд ли окажет влияние на экономику России.

До этого Пекин обвинил Вашингтон в использовании методов экономического принуждения и запугивания в связи с введением санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией.

Ранее в конгрессе США не исключили возможность введения санкций против бизнесменов КНР за помощь России с поставками товаров, необходимых для проведения СВО на Украине.

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