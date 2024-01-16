Министр Чекунков и губернатор Артюхов обсудили развитие Ямала

Развитие опорных городов Арктической зоны обсудили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе главы региона.

Участники встречи рассмотрели разработку и реализацию мастер-планов опорных городов Арктической зоны. На Ямале ими стали Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард – Лабытнанги, говорится в сообщении.

В центре внимания также было дальнейшее развитие программы “Гектар в Арктике”. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку регионов по числу предоставленных участков. Статус резидента уже получил 101 предприниматель, пишет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik также сообщало, что президент России Владимир Путин распространил программу “Дальневосточный гектар” на территорию Арктической зоны.

Взято отсюда.