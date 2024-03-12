Министр: в Подмосковье строительные отходы перерабатывают на 82 площадках

В Подмосковье легально перерабатывают строительные отходы на 82 площадках, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.«”В Подмосковье работают 82 легальные площадки, на которых перерабатываются строительные отходы. Все они соответствуют утвержденному региональному стандарту, оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и действуют под четким контролем”, – цитирует министра телеканал “360”.

Он отметил, что по инициативе Минэкологии в классификатор внесли вторичный щебень, который получают на площадках переработки. Это позволит экономить до 65 процентов бюджетных средств в сфере строительства, подчеркнул Фирсов.

Радио Sputnik также рассказало о ликвидации под Москвой свалок на площади, равной 32 футбольным полям.

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