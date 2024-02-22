Министерство юстиции США обвинило лидера японской мафии якудзы Такеши Эбисаву в попытке продать Ирану ядерных образцов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, Эбисава показал образцы ядерных материалов агенту под прикрытием из Управления по борьбе с наркотиками США. Последний выдавал себя за торговца наркотиками и оружием, имеющего связи с Тегераном.

Согласно информации американской прокуратуры, опасный материал был перевезен контрабандой из Мьянмы в Таиланд. Затем образцы конфисковали. Анализ материалов даны понять, что они содержали уран и оружейный плутоний, которые используются в создании ядерного оружия.

Представители Управления по борьбе с наркотиками заявили, что Такеши Эбисава и его сообщники продавали наркотики, оружие и ядерные материалы, надеясь на то, что Иран воспользуется ими для создания ядерного оружия.

В Управления по борьбе с наркотиками заявили, что это был исключительный пример безнравственности торговцев наркотиками, которые действуют с полным пренебрежением к человеческой жизни.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.

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