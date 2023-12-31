МО: ВС России нанесли ответный удар после атаки ВСУ на Белгород

Минобороны России отчиталось об ответе на обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным военного ведомства, были поражены центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Российская армия в том числе уничтожила представителей Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ, принимавших непосредственное участие в планировании теракта в Белгороде.

Представители ГУР и ВСУ находились в бывшей гостинице «Харьков Палас»

Минобороны сообщило, что российская армия нанесла высокоточный ракетный удар по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». В результате были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые участвовали в планировании теракта на территории России. Сообщается, что там же находились до двухсот иностранных наемников, которых хотели привлечь к проведению террористических рейдов в России.

Минобороны также отчиталось об ударе по филиалу национального центра управления космическими средствами в Хмельницкой области: ВСУ, по данным ведомства, использует его для ведения разведки. Уничтожены также базы горючего в Харькове и Запорожье, снабжавшие украинские войска.

Кроме того, были нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, а также по местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в Донецкой народной республике (ДНР).

Сообщается, что в результате удара российской армии ВСУ понесли значительные потери. В Минобороны добавили, что ВС России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства

Минобороны сообщало, что ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства.

«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами “Ольха” в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства», — говорилось в сообщении. Уточнялось, что ракеты и большая часть снарядов перехвачены, однако несколько снарядов и обломков ракет попали по Белгороду.

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Позже стало известно, что обстрел Белгорода велся почти с самой границы Харьковской и Белгородской областей, после чего ВСУ оперативно покинули позиции. Отмечалось, что число жертв обстрела могло быть больше, если бы российские силы ПВО не сбили часть ракет.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по четырем статьям, в том числе и по статье 205 «Теракт». В город для проведения расследования направлены сотрудники центрального аппарата СКР.

Взято

отсюда

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