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Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

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Минобороны раскрыло подробности инцидента с беспилотниками под Брянском

Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО. Архивное фото

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Брянской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

“Восьмого января около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области”, – говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что беспилотники сбиты в Климовском районе, пострадавших и разрушений нет.

новости Локтевский
Взято отсюда
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