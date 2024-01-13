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Минобороны рассказало об ударе по объектам ВПК Украины

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Российские ВС утром 13 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Минобороны рассказало об ударе по объектам ВПК Украины

Российские Вооруженные силы утром 13 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, ВПК производил снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты.

Удар совершался высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал, а также беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Взято
отсюда

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