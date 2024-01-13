Российские ВС утром 13 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские Вооруженные силы утром 13 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, ВПК производил снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты.

Удар совершался высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал, а также беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Взято

отсюда

последние новости на сегодня 2023 , новости 2023