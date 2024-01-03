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Минобороны рассказало, сколько военной техники возвращают с СВО на ремонт

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Минобороны рассказало, сколько военной техники возвращают с СВО на ремонт

Только семь процентов поврежденной в ходе СВО российской военной техники приходится отвозить на специализированные предприятия для ремонта, сообщило Министерство обороны РФ.«

"Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности, в то время как выездными бригадами предприятий восстановлено 22% ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники, – ред.). Как в восстановлении 5% ВВСТ приняли участие граждане, призванные из запаса в рамках военных сборов", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министерство отметило, что 66 процентов поврежденного вооружения, специальной и военной техники, восстанавливается войсковыми ремонтными органами на местах.

Радио Sputnik сообщало, сколько вооружения и техники за год получила российская армия.

Взято отсюда.

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