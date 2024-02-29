Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Новость дополняется.
Что думаешь? Комментарии
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