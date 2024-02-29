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Минобороны РФ: над Курской областью уничтожен украинский беспилотник

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Минобороны РФ: над Курской областью уничтожен украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Новость дополняется.

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