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Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль село Работино

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Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль село Работино

Российские штурмовые подразделения взяли под контроль село Работино в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Отмечается, операция по штурму позиций Вооруженных сил Украины в районе этого населенного пункта была организована при взаимодействии со всеми видами войск.

В этот же день оборонное ведомство опубликовало видео, на котором бойцы мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО) штурмуют Работино.

На кадрах видно, как штурмовики под прикрытием боевых машин пехоты заходят в населенный пункт и закрепляются в одном из ключевых зданий населенного пункта.

Командир одного из танков рассказал, что перед взятием села танковое звено прошло через минные поля. Постепенно в Работино вошла боевая машина пехоты.

Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удары по тыловым местам снабжения подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожской области. По его словам, самолеты ВКС РФ нанесли массированные авиаудары по тыловым позициям гарнизона украинских военных, засевших в Работино.

Ранее Зеленский заявил, что Киев планирует представить российской стороне документ по «формуле мира».

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