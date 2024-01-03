Минобороны РФ: силы ПВО сбили 12 ракет над Белгородской областью

Средства ПВО сбили шесть ракет “Точка-У” и шесть ракет РСЗО “Ольха” над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. «

"Утром 3 января, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ТРК "Точка-У". Дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Радио Sputnik также писало, что погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое.

Взято отсюда.