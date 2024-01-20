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Минобороны РФ: система ПВО предотвратила атаку ВСУ на Брянскую область

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Минобороны РФ: система ПВО предотвратила атаку ВСУ на Брянскую область

Российские средства ПВО предотвратили атаку ВСУ на Брянскую область, сообщили в Минобороны РФ.«

"Около 06:30 мск … дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", – сказано в комментарии ведомства.

Таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа, добавили в министерстве.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших нет.«

"… Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!" – написал в Telegram-канале глава региона.

Минобороны ранее проинформировало, что средства противовоздушной обороны России и авиация ВКС за неделю сбили шесть тактических ракет “Точка-У”, а также 73 реактивных снаряда и 274 беспилотника ВСУ.

Радио Sputnik сообщало, что силы ПВО сбили над Белгородом и окрестностями 10 выпущенных ВСУ ракет.

Взято отсюда.

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