Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

Осенний призыв завершен, на военную службу поступили 130 тысяч срочников, сообщили в Минобороны РФ.«

"Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ от 29 сентября 2023 года №735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тысяч человек", – приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Подчеркивается, что молодые люди, прибывшие в военкоматы, имели право выбрать место прохождения службы с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, добавили в министерстве.«”В научные и научно-производственные подразделения было направлено около 530 молодых ребят, а в спортивные роты – более 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта”, – отметили в МО РФ.

Радио Sputnik сообщало, что сотрудники военкоматов проводят во Львове “мягкую мобилизацию”.

Взято отсюда.