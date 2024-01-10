Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Саратовской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 10 января. При этом в сообщении подчеркивается, что для атаки украинские солдаты использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинской беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области», — говорится в заявлении.

Иные подробности о ситуации в регионе пока не уточняются.

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