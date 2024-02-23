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Минобороны РФ: средства ПВО сбили два беспилотника над Курской областью

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Минобороны РФ: средства ПВО сбили два беспилотника над Курской областью

В Курской области пресекли атаку украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны России.

«23 февраля т.г. около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Два беспилотника были уничтожены над территорией региона силами противовоздушной обороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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