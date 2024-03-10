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Минобороны РФ уточнило информацию о сбитых над Новгородской областью дронах

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Минобороны РФ уточнило информацию о сбитых над Новгородской областью дронах

Средства ПВО сбили в небе над Новгородской областью два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее глава региона Андрей Никитин проинформировал, что в Новгородской области сбит беспилотник. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.«

"Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik сообщило, что украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области.

Взято отсюда.

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