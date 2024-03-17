реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Минобороны РФ заявило о поражении двух беспилотников над Брянской областью

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МО РФ: в Брянской области пресечена попытка атаки двумя БПЛА Ту-141 «Стриж»

Минобороны РФ заявило о поражении двух беспилотников над Брянской областью

В Брянской области пресечена попытка террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ту-141 «Стриж». Об этом заявили журналистам в Министерстве обороны России.

«17 марта в 18:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением двух многоцелевых БПЛА Ту-141 “Стриж”», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения российскими военными летевшего в направлении села Козинка Белгородской области вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вертолет был сбит близ населенного пункта Лукашовка в Сумской области. Удар по технике ВСУ был нанесен расчетами переносного зенитного ракетного комплекса «Верба».

Взято
отсюда

новости сегодня года , лента новостей

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Никита Кологривый устроил скандал во время фан-встречи в Новосибирске

Никита Кологривый устроил скандал во время фан-встречи в Новосибирске

Актеру не понравилась площадка, организовавшая мероприятие Никита Кологривый / Кадр…

Минобороны РФ заявило о поражении двух беспилотников над Брянской областью

Минобороны РФ заявило о поражении двух беспилотников над Брянской…

МО РФ: в Брянской области пресечена попытка атаки двумя БПЛА…

«Автомобилист» повел в серии у СКА во втором раунде плей-офф КХЛ

«Автомобилист» повел в серии у СКА во втором раунде…

«Автомобилист» победил СКА и повел в серии второго раунда плей-офф…

В Белгороде задержали журналиста Соловьев LIVE

В Белгороде задержали журналиста Соловьев LIVE

В городе Белгород был задержан журналист канала «Соловьев LIVE» Коренев…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp