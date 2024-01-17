Средства противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что украинские БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое ДНР. Кроме того, российские силы ПВО сбили 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, заявил Астафьев.

По его данным, подразделения группировки на Донецком направлении при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка.

До этого российское министерство обороны сообщало, что средства ПВО уничтожили семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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