Минобороны сообщило о явке на выборах президента в ВС России

Российские военнослужащие проголосовали на выборах президента РФ, явка составила 99,8%, сообщили в Минобороны.«”В Вооруженных Силах Российской Федерации завершено голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка составила 99,8 процента”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным министерства, в голосовании приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву, гражданский персонал ВС РФ, а также личный состав группировок войск (сил), выполняющий задачи в зоне спецоперации.

Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20:37 мск составила 74,22%.

Радио Sputnik также писало, сколько человек приняли участие в электронном голосовании в РФ.

Взято отсюда.