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Минобороны: вертолеты Ка-52 нанесли удар по пункту управления ВСУ под Донецком

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Минобороны: вертолеты Ка-52 нанесли удар по пункту управления ВСУ под Донецком

Вертолеты Ка-52 нанесли удар по пункту управления Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

«Выполнили вылет в составе ударной группы вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-8. Нанесли авиационный удар по взводному опорному пункту противника с целью поддержки продвижения сухопутных войск. Применяли неуправляемые авиационные ракеты с кабрирования. После удара выполнили отход и возврат на аэродром вылета», — рассказал пилот боевого вертолета с позывным «Талант».

Кроме пункта управления противника, российские вертолетчики также уничтожили бронетехнику ВСУ.

До этого в госкорпорации «Ростех» заявили, что российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ».

В публикации отмечается, что государственные испытания САУ были завершены в 2023 году. В «Ростехе» подчеркнули, что «Коалиция-СВ» на деле подтвердил все заложенные разработчиками характеристики.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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