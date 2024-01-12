Подразделения российской группировки войск «Запад» отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, заставив противника отступить. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

«В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й 41-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман», — сказал он.

По словам Зыбинского, противнику пришлось отойти в юго-западном направлении.

Он также заявил, что на данном направлении ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк Т-64, боевую бронированную машину и три автомобиля.

До этого Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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