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Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Ласточкино на Авдеевском направлении

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Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Ласточкино на Авдеевском направлении

Российская армия взяла под контроль еще один поселок на Авдеевском направлении. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

На этот раз подразделения группировки войск «Центр» заняли населенный пункт Ласточкино, после чего «продолжили улучшать положение по переднему краю».

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до СВО жили около 30 тыс. человек, продолжались несколько месяцев. Украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что решение оставить город было принято с целью сохранить жизни людей.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.

Ранее в Минобороны РФ перечислили потери ВСУ под Авдеевкой.

Взятие Авдеевки Что думаешь? Комментарии

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