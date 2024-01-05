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Минобороны: ВС России за неделю нанесли 41 групповой удар по объектам на Украине

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Российские войска за минувшую неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и украинской военной инфраструктуре. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Удары были нанесены по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников», — сказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что удалось поразить все назначенные объекты.

В министерстве также рассказали, что российские военнослужащие около 12:30 (мск) пресекли попытку Украины совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации.

5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде системы ПВО сбили 10 воздушных целей.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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