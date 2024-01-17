В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз, до более 10 тыс. тонн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Самым крупным покупателем российской баранины по итогам года стал Иран. Сейчас право на поставки мяса мелкого и крупного рогатого скота в страну имеют 25 российских компаний. В их числе — ООО «Хавсн» из Калмыкии и принадлежащий ГК «Дамате» мясоперерабатывающий завод в Карачаево-Черкесии.

Также в топ-3 по объему закупок баранины из РФ по результатам прошлого года вошли Казахстан и ОАЭ.

На прошлой неделе Россия установила новый суточный рекорд по объему экспорта зерна. За период с 1 июля по 31 декабря 2023 года объем вывоза зерновых составил почти 39 млн тонн. Это на 19% выше предыдущего максимального показателя.

До этого эксперт рассказал, какой формат может появиться вместо прежней зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Россия направила Мали 25 тыс. тонн пшеницы безвозмездно.

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