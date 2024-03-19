Минтранс ответил на просьбу ввести режим “открытого неба” в Сочи

Вводить режим “открытого неба” в аэропорту Сочи пока преждевременно, считают в Минтрансе. «”Введение режима “открытого неба” может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным”, – заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее РБК сообщил, что глава компании – владельца аэропорта Сочи обратился в Минтранс с соответствующей просьбой. Режим “открытого неба” позволил бы иностранным воздушным судам вылетать из Сочи не только в страну регистрации, но и в другие государства. По мнению Минтранса, это ограничило бы возможности отечественных перевозчиков, пишет издание. «

"Аэропорт Сочи является крупным хабом юга России, по сути, обеспечивающим прием всех пассажиров, у которых южные направления пользуются спросом", – отметили в пресс-службе Минтранса.

Ранее радио Sputnik сообщало, какое оборудование закупят для аэропортов на Ямале.

Взято отсюда.