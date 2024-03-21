Минтранс рассказал, кто может ответить за ДТП с беспилотным авто

Владелец беспилотного транспортного средства станет ответственным за аварию, если в ДТП попадет его авто, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на законопроект, предложенный Министерством транспорта РФ.

В разработанном документе указано, что в отдельных случаях наказание могут понести производитель беспилотника и управляющий им диспетчер.

Эксперимент по выпуску на дороги так называемых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) стартовал в 2018 году. Беспилотники тестировали сначала в Москве и Татарстане, затем во Владимирской, Ленинградской, Нижегородской областях, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах.

Отчет показал перспективность данного направления: использование ВАТС для перевозок грузов на 90 процентов снижает аварийность и на треть уменьшает затраты, приводит газета фрагмент пояснительной записки к разработанному Минтрансом законопроекту.

Беспилотные авто смогут перемещаться по дорогам общего пользования с сентября 2025 года, следует из текста законопроекта.«”Им будет запрещено следовать по маршрутам транспортных средств, которые перевозят опасные грузы”, – следует из текста законопроекта.

Радио Sputnik сообщало, когда в России могут появиться первые беспилотные трамваи.Поехали!Автобеспилотники и дороги РФ: новейший законопроект11 февраля, 16:04

Взято отсюда.