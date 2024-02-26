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Минюст попросил закрыть “Санкт-Петербургское общество эстонской культуры”

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Минюст попросил закрыть "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры"

Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото

Минюст просит суд ликвидировать “Санкт-Петербургское общество эстонской культуры”, с таким административным иском он обратился в городской суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.

“Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ”, – сообщает пресс-служба судов.

Отмечается, что иск принят к производству, назначено судебное заседание.

На сайте “Санкт-Петербургского общества эстонской культуры” сказано, что организация помогала эстонцам в Северной столице.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

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