Минюст признал иноагентами экономиста Липсица* и актера Трескунова*

Министерство юстиции РФ расширило список иноагентов, внеся в него журналистку Марианну Беленькую*, экономиста Игоря Липсица* и актера Семена Трескунова*, следует из сообщения на сайте ведомства. «”Пятнадцатого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Беленькая*, С.В. Каверзина*, О.В. Кашинцев*, Р.А. Либеров*, И.В. Липсиц*, С.А. Трескунов*, а также К.В. Ишутин*”, – говорится в сообщении Минюста.

По данным ведомства, актер Трескунов* выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой политике. Также он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов.

Также отмечается, что экономист Липсиц* создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимых ими политике. Он призывал к усилению противоправных действий со стороны недружественных стран в отношении РФ, а также передаче российских активов для финансирования Украины и наращиванию ее вооружений.

Минюст подчеркнул, что журналистка Беленькая* была интервьюером и респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ. Кроме того, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике.

Также статус иноагента получили координатор “Открытой России”* во Владимире Кирилл Ишутин*, бывший депутат Новосибирска Светлана Каверзина*, режиссер Роман Либеров* и находящийся в розыске бывший майор полиции Олег Кашинцев*.

При этом из списка иноагентов исключен блогер Николай Соболев. В пояснении к этому решению отмечается, что он “утратил признаки иноагента”, добавляет “Царьград”.

Радио Sputnik также сообщило, что писатель Людмила Улицкая* внесена в реестр иноагентов.

Взято отсюда.