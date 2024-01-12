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Минюст признал писателя Акунина* и журналиста Минкина** иноагентами

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Минюст признал писателя Акунина* и журналиста Минкина** иноагентами

Минюст России признал писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) иностранным агентом.«

"Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации", – сказано в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, Чхартишвили* распространял недостоверные сведения о Российской Федерации и ее Вооруженных сил, а также собирал деньги в поддержку украинской армии, добавляется в сообщении.

В соответствии с распоряжениями Минюста в реестр иноагентов включены А. В. Куршин**, А. В. Минкин**, А. С. Соколов**, а также интернет-издание “Холод”**.

Радио Sputnik писало, что украинского олигарха Игоря Коломойского*** внесли в российский реестр террористов и экстремистов.

Взято отсюда.

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