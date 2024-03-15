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Минюст расширил список иноагентов

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Минюст расширил список иноагентов

Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото

Актер Семен Трескунов* и режиссер Роман Либеров* внесены в реестр иностранных агентов, об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

“Пятнадцатого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.Б. Беленькая*, С.В. Каверзина*, О.В. Кашинцев*, Р.А. Либеров*, И.В. Липсиц*, С.А. Трескунов*, а также К.В. Ишутин*”, – говорится в сообщении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

город Горняк
Взято отсюда
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