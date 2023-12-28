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Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

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Минюст Украины подал иск в ВАКС о конфискации российских самолетов Ан-148

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны о конфискации самолетов лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха). Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет о двух среднемагистральных пассажирских самолетах Ан-148-100Е. Ведомство намерено взыскать их в доход государства.

Ранее Вооруженными силами России были сбиты два штурмовых самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Запорожье и под Херсоном, а также один самолет этого типа в районе Краматорска Донецкой народной республики. По данным Министерства обороны России, первые два самолета были сбиты системой противовоздушной обороны, а третий — авиацией.

Взято
отсюда

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