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Минздрав обновил данные о числе пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода

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Минздрав обновил данные о числе пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода

В Белгородской области после массированного обстрела ВСУ, зафиксированного накануне, госпитализированы 93 человека, включая 13 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Согласно данным ведомства, в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребенка.«

"… Характер травм у всех пострадавших: минно-взрывные. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек", – приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме, добавили в пресс-службе.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода.

Согласно официальным данным, по состоянию на 08:30 мск воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали.

Повреждения различного характера выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях и на семи объектах социальной инфраструктуры.

В Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО перехватили ракеты “Ольха” и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет “Ольха” попали по Белгороду.

В ведомстве подчеркнули, что в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО “Ольха” по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

В Минобороны также указали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте, и завели, что преступление не останется безнаказанным.

Впоследствии ведомство рассказало подробности нанесенных по ВСУ и наемникам “ударов возмездия” в ответ на обстрел Белгорода.

Радио Sputnik ранее сообщило, что среди жертв обстрела Белгорода – расследовавший совершенные киевским режимом преступления старший лейтенант юстиции.

Взято отсюда.

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