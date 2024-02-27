Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского села

Медицинское оборудование. Архивное фото

Один из пострадавших при атаке украинского дрона в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области находится в реанимации, двоих перевели на амбулаторное лечение, еще один лечится в стационаре, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

В понедельник губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на окраине села Почаево дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате взрыва три человека от полученных ран погибли, еще четверо пострадали.

“Взрослые двое находились в городской больнице №2. Вчера они поступили, сегодня по состоянию написали отказ от госпитализации. Состояние позволяет, отпустили домой на амбулаторное лечение. Двое пациентов взрослых остаются: один в Грайворонской ЦРБ с контузией, один в областной больнице. Пациент тяжелый с множественными ранениями различных частей тела, он в реанимации на ИВЛ”, – сказал министр.

Село Почаево находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

горняк

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